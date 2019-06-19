Konyaaltı Belediyesi'nden temizlik seferberliği

Konyaaltı Belediyesi İlçe genelinde temizlik seferberliği başlattı.

Konyaaltı Belediyesi İlçe genelinde temizlik seferberliği başlattı. Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü işbirliği ile 63 kişiden oluşan 11 ekip ve Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı 70 kişiden oluşan 4 ekip olmak üzere toplam 15 ekip İlçe genelinde temizlik çalışması yaptı



Sokak ve parklar temizlendi



Arazöz ve süperge makinesiyle cadde, sokak ve meydanlar yıkanıp süpürülüyor. Kaldırımlarda ot ve ağaç dalları budanıyor. Temizlik iş makineleri ve personel, tüm ilçe genelini kapsayacak şekilde merkez, kuzey, güney, doğu ve batı bölgelerinde konuşlandırılıyor.



Süpürülüp budanıyor



"Önce sağlık, sağlık içinde temizlik" diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İlçe genelinde çok kapsamlı temizlik çalışması başlattıklarını söyledi. Yaz ayı başında başlattıkları temizlik seferliğinin sistemli şekilde sürdürüleceğini dile getiren Semih Esen "Tüm ilçeyi kapsayan bu temizlik çalışması ile amacımız bölge halkına modern ve temiz bir kent sunmak. Kentin farklı bölgelerinde çalışmalara başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 63 kişiden oluşan 11 ekibimiz ve Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı 70 kişiden oluşan 4 ekibimiz, vakumlu yol süpürme, basınçlı yol yıkama ve basınçlı yol süpürme aracı ile yol ve kaldırımların üstünü sessiz bir biçimde temizliyor. Parklarımızda ağaç ve bitkiler budanıyor. Bu çalışmamız periyotlar halinde devam edecek." dedi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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