Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu'nda oyuncu seçmeleri heyecanı - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu'nda oyuncu seçmeleri heyecanı

6 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediye Tiyatrosu'nu kurma projesini hayata geçiriyor.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu'nda oyuncu seçmeleri heyecanı, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediye Tiyatrosu'nu kurma projesini hayata geçiriyor. Bu kapsamda Konyaaltı Belediye Tiyatrosu'nda sahne almak isteyen oyuncuların seçmeleri gerçekleştirildi.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi, projesi yoğun ilgi gördü. Tiyatro Akademisi'nde eğitim alarak Konyaaltı Belediye Tiyatrosu'nda sahne alacak oyuncu seçmelerine 237 kişi başvuru yaptı. Usta tiyatrocu Haluk Cömert'in Genel Sanat Yönetmenliğinde hayata geçecek Konyaaltı Belediye Tiyatrosu, oyuncu seçmeleri, tiyatro oyuncuları Özlem Gür Dokuyucu ve Dicle Alkan gözetiminde yapıldı. Seçmelere katılan adaylar drama, komedi, şarkı ve şiir alanlarında hazırladıkları mini sunumu gerçekleştirdi.


Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert, seçmelere katılan adayların titiz bir mülakattan geçirildiğini belirterek, "Adayların kulağı ve sahnedeki hareket kabiliyetine bakarak, uygunluk durumuna değerlendiriyoruz. Burada seçilen adaylarımız Ocak ayı itibarı ile hafta içi her gün 11.00-17.00 saatleri arasında Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi'nde diksiyon, mimik, rol, jest, oyunculuk, hareket, ritim ve şan derslerine girecek. 27 Mart tarihinde hocalarıyla birlikte Dünya Tiyatro Günü'nde ilk kez sahne alacaklar. Sonrasında eğitimler devam edecek. Haziran ayında bu eğitimlere katılanlar bir sınavı tabi tutularak, gelişim süreçleri izlenecek. Konyaaltı Belediye Tiyatrosu'na oyuncu seçilenler Ağustos ayı ile birlikte Konyaaltı Belediyesi'nde ilk oyunlarını sahnelemek üzere sıkı bir hazırlık süreci geçirerek, yeni sezonda ilk oyunlarını oynayacak. Böyle bir proje katkı koyan Semih Başkan'a teşekkür ederiz" dedi.


Başkan Esen, Konyaaltı'na Antalya'ya bir tiyatro kazandırmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Başkanı Esen, "Konyaaltı Belediyemizin bir tiyatrosu yoktu. Kültür ve sanata Konyaaltı'nda önem veriyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Oda Orkestramızı kurduk. Şimdi de Tiyatromuzu kuruyoruz. Hazırlık sürecinden sonra ilk kez perdesini Antalyalı vatandaşlarımıza açacak Konyaaltı Belediye Tiyatromuzu sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:33 Kaynak: İHA
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