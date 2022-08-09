NAZMİYE TEYZENİN YOL SEVİNCİ - Son Dakika
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NAZMİYE TEYZENİN YOL SEVİNCİ

09.08.2022 12:23

Konyaaltı Belediyesi, Yarbaşçandır Mahallesi'nin üst kısımlarında yeni yollar açarak, bölge halkının evlerine ulaşımını kolaylaştırdı.

Konyaaltı Belediyesi, Yarbaşçandır Mahallesi'nin üst kısımlarında yeni yollar açarak, bölge halkının evlerine ulaşımını kolaylaştırdı.

Torunlarının yaşadığı eve artık daha rahat ulaşabileceğini söyleyen Nazmiye Avşin, yıllardır yaşadığı bu sorunu çözen Konyaaltı Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaz aylarının gelmesiyle birlikte, özellikle kırsal bölgeler ve yaylalardaki çalışmalarını hızlandırdı. Feslikan Yaylası, Çağlarca, Moryer, Üçoluk, Hisarçandır, Yarbaşçandır ve Sinan Değirmeni bölgelerinde bir yandan mevcut yollarda yenileme çalışmaları yapan ekipler, bir yandan da ihtiyaç duyulan yerlerde yeni yollar açıyor. Yaz aylarında nüfus yoğunluğunun yaşandığı yüksek kesimlerde mahalleleri birbirine bağlayan yeni yollar açan ekipler, vatandaşların mahalle aralarında yaşadığı ulaşım sorunlarını da en aza indirmek için çalışmalar yürütüyor. Bölge halkının ulaşım ile ilgili herhangi bir mağduriyet yaşamaması için belediyenin bütün imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Vatandaşlarımızın kolay ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. NAZMİYE TEYZE ARTIK ÇOK MUTLU

Yarbaşçandır Mahallesi Su Uçtuğu Mevkii'ndeki torunlarını görmek için uzun ve engebeli bir mesafeyi kat etmek zorunda kalan Nazmiye Avşin'in talebini de değerlendiren ekipler, kısa süre içerisinde ana yol ile ev arasında bir yol çalışması yaparak Nazmiye Avşin'i torunlarına kavuşturdu. Atalarının uzun yıllar önce buraya geldiğini ve o zamanlar bu bölgenin tamamına yakınının tarla olduğunu söyleyen Nazmiye Avşin, "Çocuklarım yaz aylarında burada yaşıyor. Daha önce çocuklarımın ve torunlarımın yaşadığı bu eve çıkamıyordum. Yol yoktu. Artık araçla da yürüyerek de rahatça çıkabiliyorum. Artık her hafta torunlarımın yanına gelip onları görebileceğim. Belediyemize ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

EVLERİNE DAHA RAHAT ULAŞABİLECEKLER

Evlerinin ulaşımı konusunu çözüme kavuşturan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür eden Yarbaşçandır Mahallesi sakini Gültekin Gülen, "Yolumuz yapıldı. Daha önce eşeklerle çıkmak zorunda kalıyorduk. Yaya olarak bile çok zor ulaşıyorduk evimize. Şu an arabamızla evimize ve tarlamıza ulaşabiliyoruz. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Yarbaşçandır Mahallesi sakini Yaşar Avşin ise "Daha önce evimize ulaşabileceğimiz bir yolumuz yoktu. Yaya ve araçla ulaşamıyorduk. Haliyle annem de gelemiyordu. Annem artık evimize daha sık gelebilecek. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'e ve belediye ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

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Kaynak: DHA

Konyaaltı Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Semih Esen, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NAZMİYE TEYZENİN YOL SEVİNCİ - Son Dakika

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