Son Dakika Haberleri: Konyaaltı Belediyesinde Devir Teslim

Konyaaltı Belediyesinde Devir Teslim

2 saat önce

CHP'den Konyaaltı Belediye Başkanlığına seçilen Semih Esen, görevini yine CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Muhittin Böcek'ten devraldı.

Konyaaltı Belediyesinde Devir Teslim, System.String[]
CHP'den Konyaaltı Belediye Başkanlığına seçilen Semih Esen, görevini yine CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Muhittin Böcek'ten devraldı.

Konyaaltı Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen törende konuşan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmetini devam ettirmek üzere 99 gün önce yola çıktığını ve tam 100'ncü günde yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Milletin desteğiyle 714 bin 224 oyla büyükşehir belediye başkanlığına seçildiğini kaydeden Böcek, "25 yıldır belediye başkanlığı yaptım, gece gündüz koştum, vatandaşlarımıza vefa borcumu ödedim. Kimseyle kavga etmeden yanlış yapmadan bugünlere geldik. Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini Semih Esen'e huzur ve mutluluk içinde devrediyorum. Esen'le aynı azim ve kararlılıkla, büyükşehirle birleşmiş Konyaaltı'na da güzel hizmetler yapacağız. Kimseyi ötekileştirmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Zaman iş zamanı"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise 25 yıl boyunca yaptığı hizmetler nedeniyle Böcek'e teşekkür etti. Büyük bir bütünlükle 19 ilçede hak, hukuk, adalet çerçevesinde güzel hizmetler yapacaklarını ifade eden Esen, "Bizler halkın umudu olmuş insanlarız. Ülke genelinde siyasette umut rüzgarıyız. Sorumluluğumuzun bilincini asla unutmayacağız. Daha güzel yarınlar ve daha parlak Türkiye için çalışacağız. Zaman konuşma değil, iş zamanı" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:49 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya, Semih Esen, Konyaaltı, Politika
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