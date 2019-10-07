Konyaaltı Belediyesinden çiftçiye ücretsiz aşı

Geçtiğimiz günlerde bölgede hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ücretsiz aşı sözü veren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sahada aşı uygulamasına başladıklarını duyurdu.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının küçük ve büyükbaş hayvanlara uygulanan aşının artık ücretli olacağını açıklaması, zaten darda olan çiftçiyi daha da dara itmişti. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerde çiftçiye destek olmak gerek" diyerek Konyaaltı'nda aşı ücretlerini Belediye olarak kendilerinin karşılayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Konyaaltı Belediyesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle bölgede ücretsiz aşı çalışmasına başladı.



Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak Aşağıkaraman Mahallesinde aşılama yaptı. Çiftçi Ali Demir'in 16 büyükbaş hayvanı proje kapsamında ücretsiz aşılandı. Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karaca, "Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'in de talimatıyla bölgemizdeki hayvancılığı desteklemek amacıyla ücretsiz aşı uygulamasına başladık. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Konyaaltı Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında bölgemizde 20 bin baş hayvanın aşı ücretlerini Belediye olarak biz karşılıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.



Aşağıkaraman Mahallesinde iki yıldır büyükbaş hayvancılıkla uğraştığını ifade eden Ali Demir ise şöyle konuştu, "Ben iki yıldır büyükbaş hayvancılık yapıyorum. Her geçen gün artan maliyetler bizleri daha da zora sokmakta. Bu anlamda Konyaaltı Belediyesinin hayvanların aşı ücretlerini karşılaması, bizlere destek anlamında önemliydi. Başta Belediye Başkanı Semih Esen olmak üzere bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum." - ANTALYA