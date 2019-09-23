Son Dakika Haberleri: Konyaaltı Belediyesinden çobanlara destek
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Konyaaltı Belediyesinden çobanlara destek

1 saat önce

Konyaaltı Belediyesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Antalya İl Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle, mera alanlarında hayvancılığı teşvik etmek amacıyla yeni bir projeye imza atıyor.

Konyaaltı Belediyesinden çobanlara destek, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Antalya İl Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle, mera alanlarında hayvancılığı teşvik etmek amacıyla yeni bir projeye imza atıyor.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in talimatıyla mecliste gündeme alınan ve kabul edilen '20 bin baş havyana aşı' projesi, sahada uygulanmaya başladı. Bununla birlikte Konyaaltı Belediyesi şimdide mera alanlarında ki hayvancılığı teşvik etmek amacıyla yeni bir projeye imza atıyor. Konyaaltı Belediyesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Antalya İl Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında oluşturulan teknik heyet Konyaaltı sınırları içindeki mera alanlarında inceleme yaptı. Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mutla Karacaoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Antalya İl Müdürlüğü görevlileri Mustafa Çürek ve Özgün Talan, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Mehmet Bilgen ve Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Reyhan Erdoğan proje kapsamında ilk olarak Doyran Harımyurt Yaylasında hayvancılık yapan Orhan Yavşanlı ile görüştü.


Teknik heyet ardından Feslikan Mahallesinde küçükbaş hayvanların otladığı mera alanlarında yapılan gölgeliği inceledi. Yeni yapılacak gölgelikler için yer keşfi yaptı. Proje hakkında bilgi veren Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, "Doyran Harımyurt Yaylasında, Göldeki ve Karatufan mevkiinde çoban evlerini ziyaret ederek, Feslikan Yaylamızda küçükbaş hayvanlar için yaptırdığımız gölgelikleri inceledik. Proje kapsamında yaylalarımızda yapacağımız svap, otomatik yemlik, gölgelik, ilaçlama, banyo havuzu, meraların korunması için çit, gübreleme ve meraların bitki örtüsünün çeşitlendirilmesi konularında ki çalışmalarımız için yer keşfi yaptık. Yer belirlemesi çalışması ardından işbirliği yaptığımız kurumlar ile birlikte sahada uygulamaya koyulacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
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