Konyaaltı Belediyesinden evleri kötü durumda olan aileye yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesinden evleri kötü durumda olan aileye yardım eli - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesinden evleri kötü durumda olan aileye yardım eli

13 dakika önce

Konyaaltı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahtılı Mahallesi'nde evleri kötü durumda olan bir aileye yardım eli uzattı.

Konyaaltı Belediyesinden evleri kötü durumda olan aileye yardım eli, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahtılı Mahallesi'nde evleri kötü durumda olan bir aileye yardım eli uzattı.


Konyaaltı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Bahtılı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında Bahtılı Mahallesi'nde bir aileye yardım eli uzattı. Bahtılı Mahallesi sakinlerinden Nurgül Diker'in odaları çatlamış, duvardan su alan ve tavanları nemle kaplı evlerinde tadilat çalışması başlatıldı. Konyaaltı Belediyesi ekipleri evde çalışma gerçekleştirirken, iklimlendirme ve tesisat sınıfı öğrencilerde işçilere yardım ederek, neler yapılması gerektiğini öğreniyor. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Diker ailesinin evinde izolasyon çalışması, antibakteriyel boya ve odalarda laminat parke çalışması yaparak, aileye evinin kısa sürede düzenleyerek teslim edecek.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Nurgül Diker ailesinin evinde gerekli düzenlemeleri yaparak, daha kullanışlı hale getireceklerini söyledi. Başkan Semih Esen, "Belediye olarak Konyaaltı'nda bütün aileleri ulaşmaya çalışıyoruz. Ailenin talebini kısa zaman içinde yerine getireceğiz. Diker ailesi çocuklarıyla birlikte artık daha güzel yaşam sürecekler" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:36 Kaynak: İHA
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