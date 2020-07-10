Konyaaltı Bisiklet Takımı antrenmanlarına başladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in talimatlarıyla kurulan ve geçen yıl Antalya İl Şampiyonu olan Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımı, pandemi nedeniyle ara verdikleri antrenmanlara yeniden başladı.



Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımı, yeni bir şampiyona için hazırlıklara başladı. Başkan Semih Esen, Covid-19 salgınının yoğun olduğu dönemde antrenmanlara ara veren Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımı'nı ilk idman gününde ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.



"Onlar Konyaaltı'mızın modern yüzü"



Antrenmanın ilk günü Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımı'yla bir araya gelen Semih Esen, "Pandemi nedeniyle iptal edilen müsabakaların ilkinin 15 Temmuz günü Kastamonu'da yapılması ihtimali var. Birkaç gün içinde yarışmaya yönelik bilgiler belli olacak. Yarışmaya hazırlık anlamında Bisiklet Takımı'mız çalışmalarına başladı. Sporcularımızı ziyaret ederek onlara başarı diledim. Onlar Konyaaltı'mızın modern yüzü. Dolayısıyla onları çok seviyoruz. Antalya'nın en güzel yerlerinden biri olan Konyaaltı ilçemizde dünya genelinde çok iyi dereceler yapmış sporcular yetiştirmek için gayret ediyoruz. Dereceli sporcuları buraya transfer etmek değil, altyapıdan yetişmiş sporcuları dünyaya transfer etmek istiyoruz" dedi.



Amaçları doğrultusunda bisiklet branşında yatırım yaptıklarını belirten Esen, "Gençlerimizin yatırımların karşılığını çok güzel vereceklerine inanıyoruz. Karşılık demek sadece madalya demek değildir. Yatırımın karşılığı sporun centilmence yapılması, dostluk bağlarının güçlendirilmesi ve en önemlisi de toplumda efendi, saygı değer ve sorumluluk sahibi bireyler olmak. Sporcularımızın hepsinde bu özellikleri tek tek görüyorum. Başarılar diliyor, onları yetiştiren ailelerine de teşekkür ediyorum. Bizi en güzel derecelerle onurlandıracaklarına inanıyorum" diye konuştu.



Antrenör Şevket Şimşek ve Koordinatör Mustafa Gencay'ın öncülüğünde 15 Temmuz Şehitleri Anma Bisiklet Yarışı için hazırlıklara başlayan Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımı'nın hedefi ise Türkiye Bisiklet Şampiyonu olmak. 6 sporcudan oluşan takım, günlük antrenman yaparak hazırlıklarını hızlandırdı. - ANTALYA