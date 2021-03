Konyaaltı Cemevi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği ve Ukrayna Kültür Sanat Derneği işbirliğiyle hazırlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılarak, 'kültür mozaiği' konserini izledi.

Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği ve Ukrayna Kültür Sanat Derneği işbirliğiyle düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile birlikte Ukrayna Antalya Konsolosu Emir İhoroviç Rustamov, Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği Başkanı Abidin Şahin ve Konyaaltı Belediyesi Meclis üyeleri katıldı. Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Cemevi'nde düzenlenen etkinlikte Türk ve Ukrayna kültürlerinin harmanlandığı şarkılar seslendirildi.

Etkinlikte konuşan Başkan Semih Esen, varlığı, var oluşu, hakkı hakikati bilimle, akılla yorumlayan ve bunu da yaşayan Alevi dostlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Esen, "Buraya her geldiğimde bende aynı duygular yoğunlaşıyor. İnsanı, güzellikleri, iyiliği…Bu kapıdan her içeri girdiğimde bu duyguları hissediyorum. Konyaaltı Belediyesi olarak sizlere ufacık bir katkımız dokunuyorsa ne mutlu bizlere. İnanç dahilinde her zaman akıl ve bilimi her şeyin önüne koyan siz dostlarımızın sonsuza değin var olabilmesi bizler için de bir görev. Elimizden geldiğince yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırlanan etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eder, bu vesileyle tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutlarım" dedi.

Ukrayna Antalya Konsolosu Emir İhoroviç Rustamov ise konuşmasında kültürler mozaiği oluşturan Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği ve Ukrayna Kültür Sanat Derneği yönetimine teşekkür etti. - ANTALYA