Son Dakika Haberleri: Konyaaltı Cemevi'nde oruç lokması dağıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

Konyaaltı Cemevi'nde oruç lokması dağıtıldı

1 saat önce

Konyaaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muharrem Ayı'nın 9'uncu gününde Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Cemevi'nde yası matem orucu tutan vatandaşlara oruç açma lokması ikram etti.

Konyaaltı Cemevi'nde oruç lokması dağıtıldı, System.String[]

Konyaaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muharrem Ayı'nın 9'uncu gününde Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Cemevi'nde yası matem orucu tutan vatandaşlara oruç açma lokması ikram etti.


Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Cemevi'nde gerçekleştirilen oruç açma lokmasına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve vatandaşlar katıldı. Başkan Semih Esen, duanın okunmasıyla birlikte vatandaşlarla oruç açma lokmasını paylaştı. "Tuttuğunuz yası matem oruçları kabul olsun" diyen Esen, "Bizler Hüseyin'i anlamaya çalışanlarız. Hüseyin'i anlamak demek söz vermek ve sözünden dönmemek demektir. O 72 kişi gibi yanında can vermektir. Doğrunun yanında can verenlerden olalım, doğrunun yanından ayrılmayanlardan olalım. Hüseyin'i anlamak demek; sadakat demektir. Bizler sizlerle çok daha güzel vesilelerle görüşeceğiz. Güzellikler hep burada yaşanacak, hiçbir çirkinlik burada yaşanmayacak. Hepimiz bu Cemevi'nin çatısı altında birbirimize dostça elimizi uzatacağız. Yas oruçlarınız hak katında kabul olsun. Allah kimseye bir daha Kerbela yüzü göstermesin" ifadelerinde bulundu.


Başkan Esen, oruç açma lokmasının ardandan, vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. - ANTALYA

Semih Esen, Konyaaltı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1,5 ton köfte ikram ettiler...Köfte ekmekten almak isteyen uzun kuyruklar oluşturdu
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü, darbecilere verdiği cevap halen akıllarda Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:40:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaaltı Cemevi'nde oruç lokması dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]