Konyaaltı Çocuk Festivaline 40 bin ziyaretçi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyaaltı Çocuk Festivaline 40 bin ziyaretçi - Son Dakika

Konyaaltı Çocuk Festivaline 40 bin ziyaretçi

20 dakika önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 18-26 Ocak günleri arasında düzenledikleri Konyaaltı Belediyesi Çocuk Festivalini 40 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Konyaaltı Çocuk Festivaline 40 bin ziyaretçi, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 18-26 Ocak günleri arasında düzenledikleri Konyaaltı Belediyesi Çocuk Festivalini 40 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.


Konyaaltı Belediyesi tarafından 18-26 Ocak günleri arasında düzenlenen 'Konyaaltı Çocuk Festivalini 40 bin kişi ziyaret etti. "Sömestr tatilinde öğrencilerimize müjdemiz var" diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 18 Ocak Cumartesi günü Konyaaltı Belediyesi Çocuk Festivalinin startını vermişti. Başkan Semih Esen, bir hafta süren Festivali, 40 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.


"Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlediğimiz Çocuk Festivali ile öğrencilerimize keyifli bir tatil fırsatı sunduk" diyen Esen, her gün yüzlerce öğrencinin ziyaret ettiği Festivali bir hafta süre içinde 40 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Başkan Esen, yaptıkları projelerle 7'den 70'e her kesimden insana dokunduklarını belirterek, bu festivallerin ilerleyen günlerde devam edeceğini kaydetti. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
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