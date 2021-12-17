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KONYAALTI HER MEVSİM ÇOK GÜZEL - Son Dakika

KONYAALTI HER MEVSİM ÇOK GÜZEL

17.12.2021 16:40

Konyaaltı'nda vatandaşlar, yarım saatlik bir zaman diliminde iki mevsimi bir arada yaşıyor.

Konyaaltı'nda vatandaşlar, yarım saatlik bir zaman diliminde iki mevsimi bir arada yaşıyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde güneşli havanın tadını çıkaran kent sakinleri, yarım saatlik mesafede Saklıkent Kayak Merkezi'nde de kar üzerinde mangal keyfi yapıyor.

Konyaaltı'nda vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler yaklaşık yarım saatlik bir zaman dilimi içerisinde bölgenin muhteşem doğal zenginliğini doyasıya yaşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde kent merkezini teslim alan sağanak ve fırtınanın ardından yeniden güneşi gören vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Vatandaşlardan kimisi yürüyüş yaparken, kimileri de balık tutup güneşlenerek havanın tadını çıkardı.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR KEYFİ

Sahil bandında bahardan kalma bir gün yaşanırken, yüksek kesimlerde ise adeta tam tersi bir durum söz konusu. Yılın ilk kar tanelerinin düşmesiyle birlikte beyaza bürünen Saklıkent Kayak Merkezi'nde vatandaşlar, kar yağışının keyfini yaşadı. Bölgede yaşanan kar yağışının haberini alıp Saklıkent'e gelen vatandaşlar, karla kaplı alan üzerinde mangal keyfi yaparken, çocuklarıyla kar topu oynadı.

KONYAALTI ÇOK ÖZEL BİR BÖLGE

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı ilçesinin doğal güzellikler anlamında çok özel ve zengin bir bölge olduğunu söyledi. Başkan Esen, Hepimizin bildiği gibi, Konyaaltı'mızın bir tarafında yaylalarımıza kar yağarken, diğer tarafta ise vatandaşlarımız sahil bandında denizin ve güneşin keyfini çıkarabiliyor. Özellikle kış mevsiminin ilk haftalarında böyle güzelliklere rastlayabiliyoruz. Bu gün de yine aynı görüntülere şahit olduk. Yaşadığımız kentin böyle bir iklime sahip oluşundan dolayı çok şanslıyız ve memnunuz dedi.

KAYAK SEZONU AÇILIYOR

Kayak turizminde de önemli bir yere sahip olan Saklıkent Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığının istenilen seviyeye gelmesiyle birlikte kayak sezonu da açılacak. Her yıl Türkiye'nin her yerinden binlerce misafiri ağırlayan Saklıkent'te gözler meteorolojiden gelecek kar yağışı haberlerine çevrilmiş durumda.

KONYAALTI HER MEVSİM ÇOK GÜZEL
KONYAALTI HER MEVSİM ÇOK GÜZEL
KONYAALTI HER MEVSİM ÇOK GÜZEL
KONYAALTI HER MEVSİM ÇOK GÜZEL

Konyaaltı Sahili, Kayak Merkezi, Konyaaltı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYAALTI HER MEVSİM ÇOK GÜZEL - Son Dakika


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