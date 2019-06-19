Konyaaltı İlçe Jandarma'dan okul servisi başarısı
2 saat önce
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul servis araçlarının karıştığı herhangi bir trafik kazasının olmadığı bildirildi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:28 Kaynak: İHA
'nın Konyaaltı
ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul servis araçlarının karıştığı herhangi bir trafik kazasının olmadığı bildirildi. Antalya Valiliği
Okul Servis Araçları Denetim Komisyonu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı Faaliyet Sonu Değerlendirme Toplantısı Konyaaltı İlçe Jandarma
Komutanlığı Trafik Kısmında icra edildi. Komisyon tarafından Aksu
, Kepez
, Döşemealtı
, Konyaaltı ve Muratpaşa
ilçelerinde 780 okul servis aracının denetlendiği belirlendi.
Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında servis araçlarının karıştığı hiçbir kazanın bulunmadığı tespit edildi. İl genelinde yapılan denetimlerde ise geçen yıllara göre kurallara uyulduğuna dikkat çekildi. Komisyon 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul servis taşımacılığı ile ilgili farkındalık oluşturacak uygulamalar, sıfır kaza prensibi ve güvenli okul projeleri kapsamında kararların alındığı bildirildi. - ANTALYA
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