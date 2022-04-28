Konyaaltı İlçe Nüfus Müdürlüğünden terfi eden iki personeli için veda programı - Son Dakika

Konyaaltı İlçe Nüfus Müdürlüğü, veri hazırlama ve kontrol işletmenliğinden şefliğe yükselen Gülşah Özden ile Mehmet Faruk Toprak için bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığının görevde yükselme yazılı sınavı ve mülakatında yüksek puan alarak asil şef adayları arasına giren Özden, Aksu İlçe Nüfus Müdürlüğüne, Toprak, Kaş İlçe Nüfus Müdürlüğüne atandı.

Konyaaltı İlçe Nüfus Müdürlüğü, Özden ile Toprak için bir restoranda veda yemeği organize etti.

Programa, Konyaaltı İlçe Nüfus Müdürlüğü yöneticileri ve diğer çalışanlarının yanı sıra görevlerinde yükselme başarısını gösteren Özden ile Toprak aileleriyle katıldı.

Konyaaltı İlçe Nüfus Müdürü Gülperi Ünal, yeni unvanlarının hayırlı olması temennisinde bulunduğu Gülşah Özden ile Mehmet Faruk Toprak'a, yeni görev yerlerinde de başarılar diledi.