Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

30.07.2022 14:20
Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Konyaaltı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Konyaaltı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Atatürk Bulvarı Öğretmenevleri Mahallesi'nde sabah saatlerinde, Ömer Faruk Nalbant (24) kullandığı 77 ED 077 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle alev alan otomobil sürücü Nalbant, sıkıştığı araçtan çıkmaya başaramadı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan araç söndürüldü, sürücü bulunduğu yerden çıkartıldı.

Savcının incelemesinin ardından sürücünün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopsi işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edilen cenazenin, Yalova'da defnedileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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