Son Dakika Haberleri: Konyaaltı Kreş Öğrencilerinden Lösev'e Destek

Konyaaltı Kreş Öğrencilerinden Lösev'e Destek

1 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi öğrencilerinin, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla kurdukları meyve, sebze standını ziyaret etti.

Konyaaltı Kreş Öğrencilerinden Lösev'e Destek, System.String[]
Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi öğrencilerinin, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla kurdukları meyve, sebze standını ziyaret etti.

Kreş öğrencileri evlerinden getirdikleri yerli malı ürünleri, Konyaaltı Belediyesi Fuaye alanına kurdukları stantta satışa çıkardı. Pazar esnafı kıyafetleri giyen minik öğrenciler, tezgahın arkasına geçerek, meyve, sebze satışı yaptı. Elde ettikleri geliri ise Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı. Meyve, sebze, kuru yemiş, kek, börek satışı yapan minik öğrencileri Konyaaltı Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Muhittin Böcek ziyaret etti.

Amaçlarının yerli üretim ve tüketim hakkında kreş öğrencilerini bilgilendirmek olduğunu ifade eden Muhittin Böcek, buradan elde edilecek gelirin de LÖSEV'e bağışlanacak olmasının da minik öğrenciler için ayrı bir gurur olduğunu söyledi. Alışveriş yapan vatandaşlar ise buradan elde edilen kazancın LÖSEV'e bağışlanacak olması nedeniyle, "Çocuklara bu bilinci aşılamak gerçekten çok anlamlı, etkinliğe severek destek olduk" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:55 Kaynak: İHA

Muhittin Böcek, LÖSEV, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel
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