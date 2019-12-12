Konyaaltı kreşlerinde yerli malı haftası - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesi Uncalı Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası'nı düzenledikleri etkinlikle kutladı.



Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası Konyaaltı Belediyesi Uncalı Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri düzenledikleri etkinlikle kutluyor. Kreş öğrencileri kartonlardan meyve hazırlayarak yerli malı haftasına dikkat çekti. Minik öğrenciler, evlerinden getirdikleri yiyecekler ile Yerli Malı Haftasını kutladı.



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların küçük yaşta bilinçlendirildiğini söyledi. Başkan Esen, "Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Çocuklarımıza parasını, malını, eşyalarını ve sağlığını gerektirdiği gibi koruyarak dikkatli kullanmalarını öğreniyor. Öğrencilerimiz bilinçli tüketicilik konuları öğretiliyor" dedi. - ANTALYA