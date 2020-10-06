Konyaaltı Meclisi'nden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesi Meclisi'nde 2021 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edilirken, Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan Ermenistan'ı kınayan bildirge yayımladı. Bildirgede, Konyaaltı Belediye Meclisi'nin dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğu kaydedildi.

Konyaaltı Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı ikinci oturumu Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in başkanlık yaptığı oturumda belediyenin 2021 yılı performans programı ile gelir gider bütçesi oylandı. Tüm parti gruplarının desteğini alan bütçe, oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda grup sözcüleri yaptıkları konuşmalarda bütçeyi yorumladı. Hazırlanan 2021 yılı bütçesinin yatırım bütçesi olarak planlandığını gördüklerini ifade eden Ak Parti Grup sözcüsü Abdurrahman Yılmaz, Başkan Esen'e ve çalışma arkadaşlarına, bütçenin gerçekleşmesi konusunda başarı dileklerinde bulundu.

Bütçe, oy birliğiyle kabul edildi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise konuşmasında yapıcı değerlendirmelerinden dolayı parti sözcülerine teşekkür ederek, belediye personelinin kalemler üzerinde ayrıntılı çalıştığını ve maliyet hesaplarında gerçekçi rakamlar elde etmeye özen gösterdiklerini söyledi. Esen, "Hazırlanan bütçe, yapmak istediklerimizin işaretlerini taşıyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür eder, bütçemizin ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi. Konuşmaların ardından Konyaaltı Belediyesi 2021 yılı için 235 milyon lira olarak planlanan Performans Programı ve Gelir Gider Bütçesi, tüm partilerin de desteğiyle oy birliğiyle kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinin öncesinde ise Konyaaltı Belediyesi Meclisi'ndeki tüm partiler, 28 Eylül 2020 tarihinde uluslararası hukuku göz ardı ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan Ermenistan'ı kınayan bildirge yayımladı. Bildirgede, Konyaaltı Belediye Meclisi'nin dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğu kaydedildi. - ANTALYA