Konyaaltı'nda asfalt çalışmaları devam ediyor

Göreve geldikleri günden bu yana asfalt çalışmalarına ağırlık verdiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ekiplerin Gökçam ve Çağlarca Mahallelerinde asfalt çalışmalarına devam ettiğini söyledi.



Konyaaltı Belediyesi yeni yollar açıyor, asfalt döküyor, yıpranmış asfaltı kemirici iş makinasıyla söküp yeniliyor. Bu çalışmalar hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Gökçam Mahallesi Kocaorman yolunda ve Çağlarca Mahallesi Elmin mevkii 4451 Sokakta, asfalt çalışmalarına başladı. Bununla birlikte Karatepe Mahallesi'nde de yeni yol açma çalışmaları devam ediyor.



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, göreve geldikleri 31 Mart 2019 tarihi itibariyle bölgede asfalt çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Gökçam Kocaorman yolunun 1,5 kilometrelik kısmında asfalt yapım çalışmalarına başladıklarını dile getiren Başkan Esen, bununla birlikte ekiplerin Çağlarca Mahallesi Elmin mevkii 4451 Sokakta da eş zamanlı asfalt çalışması yürüttüğünü söyledi. Ayrıca Karatepe Mahallesinde de yeni yol açım çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Yıpranmış, konfordan uzak hale gelmiş asfaltları yenilediklerini ifade eden Başkan Semih Esen, yeni açtıkları yolları da asfaltlayarak bölge halkının kullanımına sunduklarını bildirdi. Semih Esen, bu çalışmaların aralıksız devam edeceğinin de altını çizdi.



Gökçam Mahalle Muhtarı Hüseyin Sarı, mahallelerinde Kocaorman ismiyle bilinen yolun asfalt çalışmalarına başlandığını, bunun da kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi. - ANTALYA