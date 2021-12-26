Konyaaltı'nda balon balığı avı - Son Dakika
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Konyaaltı'nda balon balığı avı

26.12.2021 21:22
Konyaaltı'nda balon balığı avı

Konyaaltı'nda balon balığı avıAntalya Büyükşehir Belediyesi Akdeniz'deki istilacı türler arasında yer alan balon balığına yönelik farkındalık yaratmak için Balon Balığı Yakalama Yarışması düzenledi.

Konyaaltı'nda balon balığı avı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akdeniz'deki istilacı türler arasında yer alan balon balığına yönelik farkındalık yaratmak için Balon Balığı Yakalama Yarışması düzenledi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen yarışma için 86 balıkçı olta salladı. En çok balon balığı tutanlara da ödülleri verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda Akdeniz'deki varlığı artan denizlerdeki istilacı türlerden balon balığına yönelik farkındalık oluşturmak için Konyaaltı Sahilinde Balon Balığı Yakalama Yarışması düzenledi. 09. 00 ile 12. 00 saatleri arasında yapılan yarışmaya 86 balıkçı katıldı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Türkiye'de ilk kez Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yarışma sonunda Konyaaltı Plajı Olbia Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi. Yarışma sonunda Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinden oluşan jüri değerlendirme yaptı. Birinciliği yakaladığı 790 gram balon balığıyla Veli Serttaş,

İkinciliği 710 gram ile Tamer Ovalıoğlu ve üçüncülüğü 260 gram ile Melik Soydal kazandı. Yarışmada dereceye girenlere madalya ve Ekdağ balık restoranında 2 kişilik yemek hediye edildi. Yarışmada balon balığının en zehirli iki türü benekli ve cüce balon balığı türlerinin yakalandığı belirtildi.

ZEHİRLİ VE İSTİLACI TÜRE FARKINDALIK

Ödül töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen balon balığı yakalama yarışmasına Antalyalıların büyük bir ilgi gösterdiğini kaydetti. Atasoy, "Türkiye'de belediye olarak ilk kez böyle bir çalışmaya öncülük ediyoruz. Denizlerimizin biyoçeşitliliğine büyük zarar veren balon balığını farkındalık yaratmak ve popülasyonunu azaltabilmek için bir kampanya yürütüyoruz. Balon balığı özellikle iklim değişikliğiyle beraber istilacı tür olarak balıkçılara çok büyük zarar vermekte. Yerli türlerimizi de yok etmekte. Bünyelerinde Tetradotoksin adı verilen bir denizel toksin içeren balon balıkları panzehiri olmadığı için ölümcül olabiliyor. Ama balon balığının derisi ile çanta ve ayakkabı gibi ürünlerin de yapılabildiğini görüyoruz. Hatta Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak cüzdan ve kartvizitlik gibi hediyelik ürünler yapmak için çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre
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