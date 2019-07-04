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Konyaaltı'nda belediye-tarım ilçe işbirliği

1 saat önce

Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, Konyaaltı'nda hayvancılığın geliştirilmesi için Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş ile bir araya gelerek, ortak proje üretilmesi noktasında fikir alışverişinde bulundu.

Konyaaltı'nda belediye-tarım ilçe işbirliği, System.String[]
Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, Konyaaltı'nda hayvancılığın geliştirilmesi için Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş ile bir araya gelerek, ortak proje üretilmesi noktasında fikir alışverişinde bulundu.

Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş, Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu ve bürokratlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri Konyaaltı'nda gerçekleştirilen hayvancılıkla ilgili bir sunum yaptı. Tarım İlçe Müdürü Canan Otruş, Konyaaltı Belediyesi ile her zaman ortak çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmaları devam ettireceklerini söyledi.

Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı ise Konyaaltı'nın köy statüsünden mahalleye dönüşen mahallelerde hayvancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğünü söyledi. Başkan Yardımcısı Saygılı, "Konyaaltı ilçemiz sınırlarında sığır, koyun, keçi ve arı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hayvancılık genellikle aile işletmeciliği şeklinde sürdürülmektedir. Genellikle keçi yetiştiriciliği daha yaygın şekilde yapılmaktadır. Son yıllarda arı yetiştiriciliğinde artış göstermiştir. Tarım İlçe Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ile koordineli bir çalışma içinde olarak, hayvancılığın geliştirilmesi ve zor koşullarda hayvancılık faaliyetlerini sürdüren, göçebe hayvancılığı yapan göçerlerin koşullarının düzeltilmesine yönelik ortak projeler üreteceğiz. Bu toplantı başlangıç, ilerleyen zamanlarda daha güzel çalışmalar yapacağız" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel
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