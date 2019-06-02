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Konyaaltı'nda Belkıs Akkale coşkusu

42 dakika önce

Konyaaltı Belediyesi'nin Ramazan şenliklerinde sevilen Türk Halk Müziği (THM) sanatçısı Belkıs Akkale sahne aldı.

Konyaaltı'nda Belkıs Akkale coşkusu, System.String[]
Konyaaltı Belediyesi'nin Ramazan şenliklerinde sevilen Türk Halk Müziği (THM) sanatçısı Belkıs Akkale sahne aldı. Belkıs Akkale'nin şarkılarına binlerce Antalyalı eşlik etti.

Her yıl düzenlediği geleneksel 'Ramazan Şenlikleri'yle bir birinden değerli sanatçıları Antalyalılar ile buluşturan Konyaaltı Belediyesi, etkinliklerin son haftasında Belkıs Akkale'yi ağırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı'nda sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Belkıs Akkale, sevilen şarkılarını konser alanını hınca hınç dolduran Antalyalılar için seslendirdi. 'Seher Yıldızı', 'Unutulmuyor', 'Emmi', 'Türküler Bizi Anlatır', 'Yeşil Ördek' gibi Türküleri seslendiren Belkıs Akkale zaman zaman da Antalya yöresine ait türküler söyledi. Kimi vatandaşlar hareketli şarkılar ile halay çekip eğlenirken, kimileri de şarkılara eşlik etmeyi tercih etti.

Konseri seyircilerin arasında izleyen Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Şevket Korkut, konuşmasında Ramazan ayı boyunca konserlere vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiğini dile getirdi. Bu gibi etkinlikleri Konyaaltı'nda geliştirerek artıracaklarını ifade eden Şevket Korkut, Belkıs Akkale'ye sanatçıya çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti.

Konyaaltı Belediyesi Ramazan şenlikleri, 2 Haziran Pazar günü sahne alacak olan Oğuz Aksaç konseriyle sona erecek. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:43 Kaynak: İHA
Konyaaltı Belediyesi, Belkıs Akkale, Konyaaltı, Politika
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