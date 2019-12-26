Konyaaltı'nda, Denetimli Serbestlik Protokolü - Son Dakika

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin belediye bünyesinde ücretsiz çalıştırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzaladı.



Konyaaltı Belediyesi ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında, hükümlülere verilen ceza sonucunda kamu hizmetinde ücretsiz olarak çalıştırılmasına yönelik protokol yapıldı. Protokol, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk tarafından imza altına alındı. Başkan Semih Esen, "Denetim Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği gereğince haklarında denetimli serbestlik tedbiri verilen hükümlülerin ıslah edilmeleri ve topluma kazandırılmaları için Belediyemiz ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında protokol imzaladık. Protokolün tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk ise, "Destek ve katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Semih Esen'e teşekkür ediyorum. Bu uygulama sosyal ve toplumsal açıdan önemli bir sorumluluk taşıyor. Bu protokolün diğer kurumlara da örnek teşkil edeceğini temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA