Konyaaltı'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Konyaaltı'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor

03.11.2020 13:17
Konyaaltı'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kuran kursu, cami, taksi durakları, park-bahçe ve okullar büyük bir titizlikle ilaçlanıyor.

İlçe genelinde 21 taksi durağı ve bu duraklara bağlı çalışan 351 taksi, 19 kuran kursu, 60 cami ile birlikte okul ve bağlı kurumlar her hafta düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, salgın dönemi bitene kadar bu çalışmaların belirli periyotlarla devam edeceğine dikkat çekti. Başkan Semih Esen, "Konyaaltı Belediyesi olarak ilk günden bu yana pandemi ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz üstün bir gayretle halkın yoğun olarak kullandığı, temasın yoğun olduğu alanlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Kuran kursu, cami, taksi durakları, park-bahçe ve okullarda dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Halkımızdan istediğimiz alınan tedbirlere uymaları. Covid-19 salgını ne ülkemizde ne de kentimizde son bulmuş değil. Lütfen sosyal mesafeye, maske takmaya ve el hijyenine dikkat edelim. Kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösterelim. Bu dönemi ancak hep birlikte hareket edebilirsek atlatabiliriz. Sağlıklı günlere yeniden kavuşmak için elimizden gelen özeni gösterelim" diye konuştu.

Belediye ekipleri, son olarak Plaj Taksi Durağı, Arapsuyu Merkez Cami ve Kız Kuran Kursu'nda ilaçlama yaptı. - ANTALYA

Konyaaltı'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor
Konyaaltı'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor
Konyaaltı'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor
Konyaaltı'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor
Konyaaltı'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor
Konyaaltı'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor

Konyaaltı Belediyesi, Kuran-ı Kerim, Koronavirüs, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konyaaltı'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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