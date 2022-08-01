Antalya'da turistlerin çalınan çantasını jandarma ekipleri buldu - Son Dakika
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Antalya'da turistlerin çalınan çantasını jandarma ekipleri buldu

01.08.2022 13:35
Antalya'da turistlerin çalınan çantasını jandarma ekipleri buldu

Konyaaltı'nda Etiyopyalı 2 turistin çalınan çantaları jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Konyaaltı'nda Etiyopyalı 2 turistin çalınan çantaları jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Aşağıkaraman Mahalles'indeki Kapuz Kanyonu'nda dinlenmek için oturdukları sırada içerisinde cep telefonları, pasaportları, ziynet eşyası ve para bulunan çantalarının çalındığını fark eden Etiyopya uyruklu M.K. ile A.S. durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, bölgeye yakın bir noktadaki ormanlık alanda şüpheli H.B.A'yı çalınan malzemelerle yakaladı.

Turistlerin çalınan çantaları içerisindekilerle birlikte kendilerine teslim edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Konyaaltı, Etiyopya, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da turistlerin çalınan çantasını jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da turistlerin çalınan çantasını jandarma ekipleri buldu - Son Dakika
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