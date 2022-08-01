Aşağıkaraman Mahalles'indeki Kapuz Kanyonu'nda dinlenmek için oturdukları sırada içerisinde cep telefonları, pasaportları, ziynet eşyası ve para bulunan çantalarının çalındığını fark eden Etiyopya uyruklu M.K. ile A.S. durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Konyaaltı, Etiyopya, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da turistlerin çalınan çantasını jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

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