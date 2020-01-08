Konyaaltı'nda hayvancılığa destek bu yıl da sürecek - Son Dakika

Devlet tarafından belirlenen programlı aşıların, Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılanması noktasında Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile imzalanan protokol, 2020 yılında da yenilendi.



Konyaaltı'nın kırsal bölgelerinde ilgi gören proje, 2020 yılında da sürdürülecek. Bu kapsamda Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı ve Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Şirin, 2019 yılında imzalanan protokolü yeniledi. Protokol kapsamında göçer hayvancılıkla uğraşan ailelerin devlet tarafından programlı aşı ücreti Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılanacak. Yenilenin protokol ile Konyaaltı'nda kayıtlı 20 bin küçükbaş ve 2 bin 500 büyükbaş hayvana aşı yapılması planlanıyor.



Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, 2019 yılında Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in hayata geçirdiği projeye 2020 yılında da devam edeceklerini belirterek, hayvancılıkla uğraşan ailelere hayırlı olması temennisinde bulundu.



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, projenin bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Geçen yıl Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiğimiz projeyle hayvancılıkla uğraşan ailelere yönelik başlattığımız aşı protokolünü yeniledik. Proje kapsamında 20 bin küçükbaş, 2 bin 500 büyükbaş havyanın aşılarının karşılanması planlanıyor. Her alanda üretim ve üreticiye destekleme projelerimiz var. Aşı projesi bu işle uğraşan ailelerimiz için çok önemlidir. Üreticinin girdi maliyetleri her geçen gün yükseliyor. Bu tarz projelerimizle Konyaaltı'nda hayvancılığı destekleme projelerimiz sürecektir" dedi. - ANTALYA