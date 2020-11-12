Konyaaltı'nda ibadet yerlerine bakım - Son Dakika

Konyaaltı'nda ibadet yerlerine bakım
12.11.2020 10:52
Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde bulunan cami, kuran kursları, imam evi gibi ilçe müftülüğüne ait kamu kurumlarında tadilat ve bahçe düzenlemeleri yapıyor.
Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde bulunan cami, kuran kursları, imam evi gibi ilçe müftülüğüne ait kamu kurumlarında tadilat ve bahçe düzenlemeleri yapıyor.
Konyaaltı'nda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yer alan cami, kuran kursları ve imam evlerinde bakım-onarım ve bahçe düzenlemesi yapılıyor. Konyaaltı İlçe Müftülüğü'ne ait ibadet yerlerini pandemi döneminde aralıksız dezenfekte eden ve temizliğini yapan Konyaaltı Belediyesi, ayrıca bu alanlarda bakım ve onarım çalışmaları da yapıyor. Son olarak Bahtılı Merkez Cami'nin lojmanının düzenlemesini yapan belediye ekipleri, düzenlemeden sonra lojmanı Konyaaltı İlçe Müftülüğü'ne teslim etti. - ANTALYA
Son Dakika Dağlık Karabağ'da mağlubiyeti kabul eden Paşinyan saklandı: Sokağa çıkamaz, linç edileceği ortada Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan