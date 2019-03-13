Konyaaltı'nda "Kadın" Temalı Sergi Açıldı
1 saat önce
Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "kadın" temalı resim sergisi açıldı.
Konyaaltı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "kadın" temalı resim sergisi açıldı.
Konyaaltı ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki serginin açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar ve ilçedeki öğretmenler yaptı.
Sergiyi gezen Hoplar, hayatın her alanında sevgiyi, fedakarlığı, hoşgörüyü ve duyarlılığı temsil eden kadınların, huzurlu, sağlıklı ve çağdaş bir toplumun temel taşlarından olduğunu söyledi.
Hoplar, sergiyle kadınların sosyal hayatta hakettikleri konuma yükselmeleri ve geleceğe güvenle bakmalarını, yetiştirdikleri nesillerin başarılarının ve mutluluğunun en temel şartı olduğunu vurgulamak istediklerini belirtti.
Sergi, 15 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:13 Kaynak: AA
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