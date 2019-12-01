Konyaaltı'nda kuru fasulye şenliği

Konyaaltı ilçesinde düzenlenen Çandır Fasulyesi Şenliği'nde kuru fasulye kazanlarının önünde kuyruk oluştu.

Konyaaltı Belediyesi tarafından sahil şeridindeki Kent Meydanı'nda bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen, Çandır Fasulyesi Şenliği'nde katılımcılara kuru fasulye ikramında bulunuldu.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kazanlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 5 kazan olarak hazırlanan kuru fasulye yemeği kısa sürede tüketildi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şenlikte yaptığı konuşmada, Çandır fasulyesinin bölgeye has ve geleneksel bir ürün olduğunu söyledi.

Esen, çandır fasulyesinin coğrafi işaretli bir ürün olma yolunda hızla ilerlediğini ifade etti.

Coğrafi işaretli ürün üreticilerinin gelirlerinde yüzde 50'ye yakın bir artış olduğunu vurgulayan Esen, "Çandır Fasulyesini Konyaaltı'nın coğrafi işaretli bir ürünü haline getirmek bize nasip olacak. Çandır fasulyesi kısa zamanda coğrafi işareti alacak. Türkiye'de 400'e yakın olan coğrafi üründen birisi haline gelecektir." diye konuştu.

Esen ve beraberindekiler Konyaaltı Belediyesi'nin Yarbaşçandır Mahallesi'nde 5 bin metrekare alanda üretimi gerçekleştirilen kuru fasulyeyi vatandaşlara ikram etti.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı şenlikte katılımcılar eğlenceli zaman geçirdi.