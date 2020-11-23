Konyaaltı'nda öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesi, Covid-19 salgın önlemleri kapsamında hayata geçirilen uzaktan eğitim sistemi ile öğrenimini evden devam ettirmek durumunda olan, ancak bilgisayara sahip olamadığı için derslerini takip edemeyen öğrencilere tablet yardımı yapıyor. Bu kapsamda Konyaaltı Kaymakamlığı işbirliğiyle belirlenen ailelere tabletleri teslim edildi.

Dağıtım başladı

Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı işbirliğiyle belirlenen ailelere tablet dağıtımına başladıklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçe genelinde tableti veya bilgisayarı olmadığı için Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ulaşım sağlayamayan çocuklara tablet hediye ettiklerini söyledi. Başkan Semih Esen, "Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle milyonlarca öğrencimizin eğitimine uzaktan devam etmek zorunda kaldığı şu günlerde hiçbir öğrencimizin tablet veya bilgisayarı olmadığı için eğitimden mahrum kalmasını istemiyoruz. Tüm çocuklarımızın eğitimine devam edebilmesi için Konyaaltı Belediyesi olarak ilçe genelinde belirlenen ailelere tablet hediye ediyoruz. Amacımız eğitim alanında fırsat eşitliği sağlamak. Bu anlamda üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yeter ki öğrencilerimiz sağlıklı ortamlarda eğitimlerine devam edip başarılı olsunlar" dedi. - ANTALYA