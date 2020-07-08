Konyaaltı'nda 'Park Et Seyret'te alkışların yerini farlar aldı - Son Dakika

Konyaaltı'nda 'Park Et Seyret'te alkışların yerini farlar aldı

Konyaaltı'nda 'Park Et Seyret'te alkışların yerini farlar aldıKonyaaltı Belediyesi'nin yeni normal hayata geçilmesiyle başlattığı sosyal aktivitelerden 'Park Et Seyret' konser serisinin ilkinde sahneye çıkan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası büyük beğeni topladı.

Konyaaltı'nda 'Park Et Seyret'te alkışların yerini farlar aldı

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Konyaaltı Belediyesi'nin yeni normal hayata geçilmesiyle başlattığı sosyal aktivitelerden 'Park Et Seyret' konser serisinin ilkinde sahneye çıkan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası büyük beğeni topladı. Konseri izleyen Antalyalılar şarkılara araçlarından eşlik ederken, alkışlarını araçlarının farlarını yakıp söndürerek gösterdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok sosyal etkinliğin iptal edilmesinden sonra Antalyalılar uzun süre evde kaldı. Yeni normal hayata dönülmesiyle Konyaaltı Belediyesi, sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirdiği etkinliklerini sürdürüyor. 'Arabada Sinema'dan sonra bu kez de 'Park Et Seyret' konserleri Antalyalılar ile buluştu. Uncalı Açık Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen ilk konserde Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası müzik tutkunlarıyla bir araya geldi.

ALKIŞ YERİNE ARABA FARLARI

Araçlarını pazar yerine park eden vatandaşlar, radyo frekansıyla müziğin araç içine aktarılmasıyla konseri dinledi. Müzik yayının sadece araç içinden duyulmasıyla çevrede gürültüden rahatsız olabilecek vatandaşlar da unutulmamış oldu. Buket Güzel şefliğinde gerçekleştirilen konserde 11 parça seslendirildi. Solistler Ümit Burak Tekinay ve İrem Bulut Karaburun, dillendirdikleri eserler ile vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Vatandaşlar da konserdeki şarkılarından araçlarından eşlik etti. Şarkıların sonlarında ise müzikseverler, alkışlarını araçlarının farlarını yakıp söndürerek gösterdi. Yaklaşık bir saat süren konser izleyenlerden büyük beğeni topladı.

BAŞKAN ESEN VATANDAŞA MORAL VERİYORUZ

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklere büyük özlem duyduğuna dikkat çekerek, Yurttaşlarımız sinema, konser, sergi gibi birçok kültürel etkinliği özledi. Bu dönemde bu tür güvenli etkinlikler düzenleyerek vatandaşlarımıza moral vermek istiyoruz. 'Arabada Sinema'dan sonra 'Park Et Seyret' etkinliğimiz de büyük beğeni topladı. Konseri izleyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. İlerleyen haftalarda konserlerimiz Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konserlerimiz ile devam edecek. Tüm halkımız konserlerimize davetli diye konuştu.

'Park Et Seyret' konserlerinin ikincisi 14 Temmuz Salı Günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı'nda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konseri ile devam edecek. 21 Temmuz tarihinde ise Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konseri gerçekleştirilecek. Konserleri izlemek isteyen vatandaşlar www.konyaalti.bel.tr adresinden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konyaaltı'nda 'Park Et Seyret'te alkışların yerini farlar aldı - Son Dakika
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