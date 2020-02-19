Konyaaltı'nda personele 'İş Sağlığı ve Güvenliği' anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyaaltı'nda personele 'İş Sağlığı ve Güvenliği' anlatıldı - Son Dakika

Konyaaltı'nda personele 'İş Sağlığı ve Güvenliği' anlatıldı

7 saat önce

Konyaaltı Belediyesi personeli "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi aldı.

Konyaaltı'nda personele 'İş Sağlığı ve Güvenliği' anlatıldı, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi personeli "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi aldı. Belediye personeli çalışırken nelere dikkat etmeleri konusunda görsel materyallerle bilgilendirildi.


İş yerlerinde yaşanması muhtemel iş kazalarına karşı tedbirlerini arttıran Konyaaltı Belediyesi, kurumun farklı birimlerinde görev alan personele yönelik iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi vermeye devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi Ahmet Tunç Salonunda düzenlenen eğitimlere İş Sağlığı ve İş Güvenliği uzmanları katılırken, belediye personeline bilgilendirmelerde bulunuldu.


Eğitim kapsamında, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu hükümlerine göre işveren ve çalışanların, iş yerindeki iş güvenliği ve iş sağlığının sağlanması ve mevcut koşulların iyileştirilmesi için yetki ve sorumluluklar ile işveren ve çalışanların hak ve ödevleri anlatıldı. Slaytlarla desteklediği sunumunda iş sağlığının ve iş güvenliğinin iki ayrı konu olduğuna dikkat çeken uzmanlar, kamu veya özel sektör ayrımı olmaksızın bütün çalışanların kanun kapsamına dahil olduğunu söylediler.


İş kazalarının yüzde 98'i insan kaynaklı


İş kazalarının çevresel faktörler, kişiye bağlı faktörler ve eğitim yetersizliğinden kaynaklı faktörlerden meydana geldiğini kaydeden uzmanlar, iş kazalarının yüzde 98'inin insan kaynaklı nedenlerden meydana geldiğine, kazaların yüzde 78'inin emniyetsiz çalışmadan, yüzde 20'sinin emniyetsiz durumlardan, yüzde 2'sinin de doğal olaylardan kaynaklandığına işaret etti.


Eğitimin sonunda İş Sağlığı ve İş Güvenliği uzmanları, belediye çalışanlarından gelen konuyla ilgili soruları yanıtladılar. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Ahmet Tunç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:31 Kaynak: İHA
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