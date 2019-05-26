Son Dakika Haberleri: Konyaaltı'nda Ramazan keyfi

Konyaaltı'nda Ramazan keyfi

4 saat önce

Konyaaltı Belediyesi Ramazan Şenlikleri kapsamında sahne alan İbrahim Can ve Müslüm-Mustafa Eke kardeşler Antalyalılara keyifli bir Ramazan akşamı yaşattı.

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Konyaaltı Belediyesi Ramazan Şenlikleri kapsamında sahne alan İbrahim Can ve Müslüm-Mustafa Eke kardeşler Antalyalılara keyifli bir Ramazan akşamı yaşattı.

Konyaaltı Belediyesi Ramazan Şenlikleri kapsamında her Cuma ve Cumartesi günleri birbirinden değerli sanatçılara halkla buluşuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı'nda gerçekleşen şenliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan ayının 19. gününde sahne alan Karadeniz müziğinin sevilen ismi İbrahim Can, Antalya'da Karadeniz rüzgarı estirdi. İbrahim Can, birbirinden güzel eserleriyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Ramazan ayının 20. gününde ise Türk Halk Müziği sanatçıları Müslüm ve Mustafa Eke kardeşler sahne aldı. Müslüm ve Mustafa Eke kardeşler, performansları ile unutulmaz bir konsere imza attı. Konser alanının dolduran vatandaşlar, Eke kardeşlerin türkülerine coşkuyla eşlik etti. Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı, her hafta Ramazan etkinliklerinde alanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek, sanatçılara günün anısına çiçek ve plaket takdim etti.

Konyaaltı Belediyesi Ramazan Şenlikleri kapsamında 1 Haziran Cumartesi günü Belkıs Akkale, 2 Haziran Pazar günü ise Oğuz Aksaç konseri gerçekleştirilecek. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:36 Kaynak: İHA
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