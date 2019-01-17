Konyaaltı'nda Salsa Şampiyonası Başlıyor
1 saat önce
Konyaaltı Belediyesi, Antalya'da faaliyet gösteren Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğiyle, 2019'un ilk ulusal dans yarışmasına ev sahipliği yapacak.
Konyaaltı Belediyesi
, Antalya
'da faaliyet gösteren Fatih
Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğiyle, 2019'un ilk ulusal dans yarışmasına ev sahipliği yapacak.
Konyaaltı Belediyesi, 10 yıl aradan sonra Antalya'da bir ilki daha gerçekleştiriyor. Türkiye
Dans Sporları Federasyonu Salsa Ligi 2. Etabı Şampiyonası için Antalya'ya gelecek olan sporcular, 19- 20 Ocak günleri arasında Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde yarışacak. Antalyalı dans severlerin unutulmaz anlar yaşayacağı yarışma halka açık ve ücretsiz sunulacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek
, 10 yıl sonra Antalya'da ilk kez gerçekleşecek müsabakaya farklı illerden ve yaş gruplarından yaklaşık 500 dansçının katılacağını söyledi. Latin Dansları Salsa Ligi 2.Etap Şampiyonasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Muhittin Böcek, yarışmaya iki boyunca ortalama 10 bin kişinin izleyici olarak katılmasını beklediklerini kaydetti. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:00 Kaynak: İHA
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