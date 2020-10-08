Konyaaltı'nda yanan 6 ev baştan sona yenilendi - Son Dakika

Konyaaltı'nda yanan 6 ev baştan sona yenilendi

08.10.2020 14:57
Konyaaltı'nda yanan 6 ev baştan sona yenilendi, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi, yangın nedeniyle evi yanan 6 vatandaşının yaralarını sardı.

Konyaaltı Belediyesi, yangın nedeniyle evi yanan 6 vatandaşının yaralarını sardı. Konyaaltı, son olarak ise tüp patlaması sonucu vücudunun büyük bir bölümü yanan ve evi kullanılamaz hale gelen İsmail Mansız'a yardım eli uzattı.

Konyaaltı Belediyesi, bu yıl içinde farklı nedenlerle çıkan yangınlar sonrası evi kullanılamaz hale gelen 6 vatandaşa yardım etti. Kimisinin evi yeniden inşa edilirken kimisinin de eşyaları yenilendi. Konyaaltı Belediyesi'nin yardım eli uzattığı son isim ise İsmail Mansız oldu. Geçen ay Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda tüp patlaması sonucu evi yanan Mansız'a yardımına koşan Konyaaltı Belediyesi, Mansız'ın mağduriyetini giderdi.

37 gün hastanede kaldı

Yaşadığı korkunç olayda vücudunun büyük bir bölümünün yandığını dile getiren İsmail Mansız, bir dizi ameliyat geçirdiğini ve bunun neticesinde 37 gün hastanede yattığını söyledi. Eve geri döndüğünde ise yangının evde oluşturduğu tahribatı daha iyi görebildiğini ifade eden İsmail Mansız, çaresiz kaldığı o anda Konyaaltı Belediyesi'nin kendisine yardım eli uzattığını kaydetti.

Pencerelerden mobilyalara kadar yenilendi

İsmail Mansız, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvesi'nden eve dönmüştüm. Kendime yumurta yapmak istedim. Mutfakta hazırlığa başladım. Ocağı açtım ve sofrayı hazırlamak için masaya geçtim. O esnada büyük bir patlama duydum. Başıma mini fırının bir parçası çarptı. Her yer alev içindeydi. Can havliyle kendimi alevlerin içinde dışarı attım. Sonrasını zaten hatırlamıyorum."

Kullanılamaz hale gelen evinin Konyaaltı Belediyesi tarafından yenilendiğini dile getiren İsmail Mansız, mutfak mobilyasından pencerelere, balkon demirinden boyaya evinin baştan yenilendiğini söyledi. İsmail Mansız, yardıma muhtaç olduğu böyle bir dönemde kendisine yardım eli uzatan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür etti.

Başkan Semih Esen ise sadece temel belediyecilik hizmetleri değil, çeşitli sosyal yardımlarla da ilçe halkının yanında olduklarını söyledi. Bu yıl içinde Konyaaltı'nda 6 evin yandığını dile getiren Başkan Esen, bu vatandaşlara yardım eli uzattıklarını kaydetti. Mağdur vatandaşların bazılarının evini yeniden inşa ettiklerini, bazılarının ise ev eşyalarını yenilediklerini ifade eden Semih Esen, sosyal belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirdiklerini bildirdi. Vatandaşlara tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. - ANTALYA

Konyaaltı'nda yanan 6 ev baştan sona yenilendi
Konyaaltı'nda yanan 6 ev baştan sona yenilendi
Konyaaltı'nda yanan 6 ev baştan sona yenilendi
Konyaaltı'nda yanan 6 ev baştan sona yenilendi
Konyaaltı'nda yanan 6 ev baştan sona yenilendi
Konyaaltı'nda yanan 6 ev baştan sona yenilendi
Konyaaltı'nda yanan 6 ev baştan sona yenilendi

Konyaaltı Belediyesi, Semih Esen, Konyaaltı, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konyaaltı'nda yanan 6 ev baştan sona yenilendi - Son Dakika

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