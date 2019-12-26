Konyaaltı'nda yeni yıl heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyaaltı'nda yeni yıl heyecanı - Son Dakika

Konyaaltı'nda yeni yıl heyecanı

6 saat önce

Konyaaltı Belediyesi ve Expofest işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen Konyaaltı Yılbaşı Festivali, Liman Kapalı Semt Pazarı içerisinde bir birinden renkli etkinliklerle başladı.

Konyaaltı'nda yeni yıl heyecanı, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi ve Expofest işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen Konyaaltı Yılbaşı Festivali, Liman Kapalı Semt Pazarı içerisinde bir birinden renkli etkinliklerle başladı.


Konyaaltı Belediyesi de yeni yıl heyecanını düzenlediği bir birinden renkli etkinliklerle sokağa taşıdı. Konyaaltı Belediyesi ve Expofest işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen Konyaaltı Yılbaşı Festivali, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan'ın da katıldığı açılış töreniyle başladı. Tuğba Erke Bostan yaptığı açılış konuşmasında her yeni yılın yeni umutlar ile karşılandığını belirterek, Konyaaltı Belediyesi olarak bu yeni yılı İlçe halkıyla birlikte umut dolu karşılamak istediklerini söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Bostan, 2020 yılının sevgi ve barış ile öne çıkması dilediğinde bulunduğunu belirterek, ülkemiz ve tüm dünyanın şimdiden yeni yılını kutladığını kaydetti.


Liman Kapalı Semt Pazarı içerisinde noel baba kıyafetli grubun mini konseriyle başlayan Konyaaltı Yılbaşı Festivalinde Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası da sahne aldı. Festivalde çocuklar içinde büyük sürprizler yer alıyor. Zıp-zıp, şişme oyun parkı, hareketli oyuncaklar ve trambolin gibi etkinliklerle çocuklar, gün boyu keyifli zaman geçiriyor. Bunun yanı sıra yüz boyama, eğlenceli oyunlar ve sevimli maskot gösterilerinin yer aldığı festivalde çocuklar, Noel Baba'nın dağıttığı hediyelerle de son derece mutlu anlar yaşıyor. Konyaaltı Yılbaşı Festivali, 30 Aralık Pazartesi gününe kadar ziyaretçilere açık olacak. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:24 Kaynak: İHA
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