Son Dakika Haberleri: Konyaaltı'ndaki okullar çevresinde denetim uygulaması yapıldı
Son Dakika Güncel Konyaaltı'ndaki okullar çevresinde denetim uygulaması yapıldı

Konyaaltı'ndaki okullar çevresinde denetim uygulaması yapıldı

1 saat önce

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan okullar ve çevrelerine denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Konyaaltı'ndaki okullar çevresinde denetim uygulaması yapıldı, System.String[]

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan okullar ve çevrelerine denetim uygulaması gerçekleştirildi.


Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve karma kadro personelinden ekipler oluşturularak, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan okullar ve çevreleri ile yakınlarında bulunan yerlere denetim yapıldı.


Çocukların korunmasına yönelik okullar çevresinde yapılan denetim uygulamasında, 10 okul çevresinde faaliyet gösteren, 5 internet salonu, 1 iddia bayi, 2 büfe, 7 Park/ Bahçe denetlendi.


Okul çevrelerinde ise 73 şahıs incelendi. 1 şahsa yoklama kaçağı olması nedeniyle gerekli tebligat yapılarak, serbest bırakıldı. Aynı zamanda trafik yönünden 14 adet araç incelendi. 1 okul servisi araç sürücüsüne, "Fenni muayene olmamak" konusundan 235 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Konyaaltı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:53 Kaynak: İHA
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