KONYAALTI'NDAN 'BEBEKLERE ÖZEL' PARK - Son Dakika

AİLELERİN bebekleriyle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve bebeklerin de keyifli vakit geçirebilecekleri Konyaaltı Belediyesi Bebek Parkı, çocukların kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

Konyaaltı Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Bebek Parkı açılışı bugün yapıldı. Açılışa katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Bebek Parkı'nın açılış kurdelesini çocukların kesmesini istedi. Çocuklar, büyük bir heyecanla açılış kurdelesini keserken, aileler de bu heyecana ortak oldu. Sahilde bebekleriyle gezmeye çıkan vatandaşların Bebek Parkı'nda tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini ifade eden Başkan Esen, ailelerin hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla bebekleriyle ilgilenebileceklerini söyledi.

ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇTI

Sahilde çocuklarıyla gezintiye çıkan ailelerin en çok ihtiyaç duyduğu şeyin hem bebekleriyle ilgilenebilecekleri hem de keyifli vakit geçirebilecekleri bir mekan arayışı olduğunu belirten Başkan Esen, bu parkla ailelerin önemli bir ihtiyacını giderdiklerini belirtti. Projenin ilerleyen safhasında bazı eklemeler yaptıklarını söyleyen Başkan Esen, "Bebek Parkı'nı inşa ederken, ailelerin bebekleriyle ilgili acil ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir mekan yapmayı planlıyorduk. Ancak alanımız geniş olunca sadece bakım üniteleri değil, çocuklar için küçük, geliştirici oyun üniteleri de koyalım dedik. Böylece Bebek Park ortaya çıktı. Buranın açılışını da yine çocuklarımız yaptı. Çok güzel bir açılış oldu. Dinamik bir park olacak. Çocuklarımız buraya geldikçe neyi istiyorlarsa, hangi oyun veya oyuncağı istiyorlarsa onu koyacağız. Bu açıdan parkımız sürekli güncellenecek. Çünkü çocuklar sürekli güncel şeyleri takip ediyor. Biz de onların istekleri doğrultusunda parkımıza yeni eklemeler yapacağız. Bebek Parkı'mız kentimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

HER MEVSİME UYGUN PARK

Kapalı ve açık alana sahip olan Bebek Parkı, yaz ve kış dönemine uygun planlandığı için her mevsim dolu dolu olabilecek. Bebek Parkı'nda 2 emzirme, 2 bebek bakım ve 2 adet de bebek oyun odası yer alıyor. Ayrıca yetişkin çocuklar için oyun üniteleri de bulunuyor. Sahil bandında gezintiye çıkan aileler hem hijyen hem de güvenli bir ortamda çocuklarıyla vakit geçirebilecekler.