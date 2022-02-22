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KONYAALTI'NDAN ERASMUS PROJESİNE DESTEK - Son Dakika

KONYAALTI'NDAN ERASMUS PROJESİNE DESTEK

22.02.2022 12:55

Erasmus Plus Projesi kapsamında 6 ayrı ülkeden Antalya'ya gelen farklı meslek gruplarına mensup 26 genç, HayatPark'ta düzenledikleri renkli organizasyonla alkış aldı.

Erasmus Plus Projesi kapsamında 6 ayrı ülkeden Antalya'ya gelen farklı meslek gruplarına mensup 26 genç, HayatPark'ta düzenledikleri renkli organizasyonla alkış aldı.

Konyaaltı Belediyesi, Erasmus Plus Projesi kapsamında kente gelen 26 gence ev sahipliği yaptı. 6 farklı ülkeden kente gelen ve içlerinde insan hakları avukatı, aşçı, mekanik mühendisi gibi farklı meslek grubu mensuplarını da barındıran gençler, 17-25 Şubat tarihleri arasında hem Antalya'yı tanıyacak hem de sanat yoluyla öğrenme ve öğretme deneyimi fırsatı yakalıyor. TÜRK BAYRAĞI ÇİZDİ

Proje kapsamında gelen misafirlere, HayatPark Kır Kahvesi'nde Konyaaltı Belediyesi desteğiyle organizasyon düzenlendi. Farklı ülkelerden bir araya gelen gençlerin yalnızca sıcak ve soğuk renklerle bir parşömene bıraktıkları çizimlerle iletişim kurdukları etkinlik ilgi gördü. Gençler, sanatın öğrenme ve öğretmeye olan katkısını deneyimledi. HayatPark'ta vakit geçiren Konyaaltı sakinlerinin de dikkatini çeken organizasyona Hindistan'dan katılan Jason Daniel, farklı çizimlerinin yanında bir de Türk Bayrağı resmederek vatandaşlardan alkış aldı. KENTİMİZİN TANITIMI ASLİ GÖREVİMİZ

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya'nın tanıtımına katkısı olacak projelerin daima destekçisi olduklarını söyledi. Başkan Esen, Kısa bir zaman önce Macaristan'dan yine aynı proje kapsamında gelen öğrencilere de belediyemizde staj imkanı tanımıştık. Yeni gelen misafirlerimizi de renkli bir organizasyon ile karşıladık. Kentimizin tanıtımına destek olmak asli görevimizdir. Gençlere başarılı bir proje süreci diliyorum dedi.

KONYAALTI'NDAN ERASMUS PROJESİNE DESTEK
KONYAALTI'NDAN ERASMUS PROJESİNE DESTEK
KONYAALTI'NDAN ERASMUS PROJESİNE DESTEK

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Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Erasmus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYAALTI'NDAN ERASMUS PROJESİNE DESTEK - Son Dakika


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