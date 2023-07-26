Konyaaltı'ndan Görülen Orman Yangını - Son Dakika
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Konyaaltı'ndan Görülen Orman Yangını

26.07.2023 13:24

Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangını, Konyaaltı Sahili'nden çıplak gözle izlenebiliyor. Yaklaşık 200 hektarlık alanda etkili olan yangın nedeniyle oluşan dumanlar, Antalya şehir merkezindeki birçok noktadan görülebiliyor. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Yaklaşık 200 hektarlık alanda etkili olan yangın nedeniyle oluşan dumanlar 40 kilometre uzaklıkta Antalya şehir merkezindeki birçok noktadan görülebiliyor. Beydağları'nın sırtındaki vadiden yükselen dumanlar, tatilcilerin denize girip güneşlendiği Konyaaltı Sahili'nden çıplak gözle izlenebiliyor.

Kemer'deki Orman Yangınından Kaynaklanan Dumanlar Konyaaltı'ndan Görülebiliyor

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA TAM MÜCADELE BAŞLADI

Kemer ilçesinde 24 Haziran Pazartesi akşamı saat 21.08'de başlayan orman yangını dar kısımdaki kanyonda devam ediyor. Dün havanın kararmasıyla birlikte gece boyunca 5 gece görüşlü helikopterin havadan söndürme çalışmalarını yürüttüğü bölgede, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadaki söndürme ekip sayısı arttı. Karadan binin üzerinde personel, arazöz, iş makinelerinin yanı sıra, havadan helikopter ve uçaklar sık aralıklarla sorti düzenleyip denizden aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyor.

Kemer'deki Orman Yangınından Kaynaklanan Dumanlar Konyaaltı'ndan Görülebiliyor

YANGININ DUMANI KONYAALTI'NDAN GÖRÜLÜYOR

Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yaklaşık 200 hektarlık alanda etkili olan yangın nedeniyle oluşan dumanlar 40 kilometre uzaklıkta Antalya şehir merkezindeki birçok noktadan görülebiliyor. Beydağları'nın sırtındaki vadiden yükselen dumanlar, tatilcilerin denize girip güneşlendiği Konyaaltı Sahili'nden çıplak gözle izlenebiliyor. Sahile gelen tatilciler ise denize girip güneşleniyor.

Kemer'deki Orman Yangınından Kaynaklanan Dumanlar Konyaaltı'ndan Görülebiliyor
Kemer'deki Orman Yangınından Kaynaklanan Dumanlar Konyaaltı'ndan Görülebiliyor
Kemer'deki Orman Yangınından Kaynaklanan Dumanlar Konyaaltı'ndan Görülebiliyor
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Serdar gr: kasıt var kasıt Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
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Son Dakika Güncel Konyaaltı'ndan Görülen Orman Yangını - Son Dakika


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