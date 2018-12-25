Konyaaltı'ndan Lara'ya 28 Kilometrelik Bisiklet Yolu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Lara-Konyaaltı arasında kesintisiz bisikletli ulaşımı sağlayacak Bisiklet Yolu Projesi'nde çalışmalar başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Lara-Konyaaltı arasında kesintisiz bisikletli ulaşımı sağlayacak Bisiklet Yolu Projesi'nde çalışmalar başladı. Proje ile Antalyalılar, 28 kilometrelik bisiklet yolunu kullanarak güvenli bir şekilde Konyaaltı'ndan Lara'ya pedal çevirebilecek.



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çağdaş ve çevreci bir ulaşım aracı olarak büyük önem verdiği bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için Bisiklet Yolları Projesi'ni hayata getiriyor. Proje ile kentin iki yakası bisiklet yolları ile birleştiriliyor. İhalesi yapılan 28 kilometrelik bisiklet yolu projesinde çalışmalar başladı.



Çizgi ve yol çalışması



Antalyalıların Konyaaltı'ndan Lara'ya uzanan bisiklet yollarında kesintisiz pedal çevirebileceği proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi ilk olarak mevcut bisiklet yollarında bakım onarım çalışması yapıyor. Milli Egemenlik, Teomanpaşa, Hasan Şubaşı Caddesi, Düden Park ve eski Lara Yolu'nda çalışma yapan ekipler, mevcut yollarda boyama yapıyor, çizgi çekiyor ve uyarı levhaları montajını gerçekleştiriyor.



Çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı



Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez Belediyeleri işbirliği ile hayata geçirilen Bisiklet Yolu Projesi'yle kent merkezinde mevcut bisiklet yolları sürekli hale getirilerek çevreye ve sağlığa da önemli katkı sağlanacak. Bisikletin çevreye gürültü ve hava kirliliği gibi olumsuz etki yaratmayacağı gibi trafiğe de olumlu bir katkı sağlaması hedefleniyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkılarıyla Muratpaşa ilçesindeki mevcut 12 kilometre bisiklet yoluna 8 kilometre daha yeni bisiklet yolu eklenecek. Dünya'nın en ünlü plajlarından Konyaaltı Plajı ve Muratpaşa Lara bölgesi birbirine bağlanacak.



Konyaaltı'ndan Lara'ya kesintisiz ulaşım



Konyaaltı-Lara kesintisiz bisiklet yolu güzergahı ise şöyle: "Liman Kavşağı'ndan başlayarak Konyaaltı Sahili-Dumlupınar Bulvarı-Hasan Subaşı Parkı-Konyaaltı-Caddesi-Teomanpaşa Caddesi-Milli Egemenlik Caddesi- Hasan Subaşı Caddesi-Cumhuriyet Meydanı-Atatürk Caddesi-Işıklar Caddesi-Tevfik Işık Caddesi-Eski Lara Yolu-Düden Park içi-2134. Sokak-Çağlayangil Caddesi-Rauf Dentaş Caddesi." - ANTALYA

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