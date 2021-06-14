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Konyaaltı protokolü Cemevinde - Son Dakika

Konyaaltı protokolü Cemevinde

14.06.2021 14:22
Konyaaltı protokolü Cemevinde, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ile birlikte Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği'ni ziyaret etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ile birlikte Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği'ni ziyaret etti.

Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu ve meclis üyeleri, Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği'nde bir araya geldi. Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği Başkanı Abidin Şahin, Başkan Esen ve Kaymakam Köten'e cemevini gezdirerek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Kültür faaliyetleri gerçekleştiriyorlar"

Başkan Semih Esen, Alevi inancının yaşatılması adına burada çok güzel çalışmalar yapıldığını söyledi. Başkan Esen, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde ilçeye bu cemevini kazandırdı. Alevi kardeşlerimiz burada huzur içinde kutsal günlerini anarak, cenaze törenlerini gerçekleştiriyor. Cemevinde sadece sosyal faaliyet değil, aynı zamanda bir kültür paylaşılıyor" dedi.

"Koro çalışmasını izlediler"

Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ise cemevinde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Kaymakam Köten, cemevi için kaymakamlık olarak üzerlerine düşen görevi her zaman yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Gezinin sonunda Başkan Esen ve Kaymakam Köten, dernekte koro çalışması yapan Ukrayna Kültür Derneği'nin çalışmalarını izledi. - ANTALYA

Konyaaltı protokolü Cemevinde
Konyaaltı protokolü Cemevinde
Konyaaltı protokolü Cemevinde
Konyaaltı protokolü Cemevinde

Semih Esen, Konyaaltı, Cemevi, Alevi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Konyaaltı protokolü Cemevinde - Son Dakika


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