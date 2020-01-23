Konyaaltı sahil işletme ihalesinin iptal edilmesi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı işletme ihalesinin iptal edilmesine ilişkin, "Sahil projesiyle ilgili ihalesi ve işletme sözleşmesi iptal edilmiştir. Sahilde yıkım, değişiklik öyle bir şey yok. Emek koyan, katkı veren herkese teşekkürler." dedi.

Böcek, belediyede düzenlediği basın toplantısında, kamu zararı oluşturmamak amacıyla ihaleyi iptal ettiklerini söyledi. Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı Projesi'nin yap-işlet-devret modeliyle ve tüm masrafların yüklenici firma tarafından yapılması şartı ile iki defa ihaleye çıkarıldığını anlatan Böcek, yüklenici firma çıkmaması üzerine projenin geçmişte belediye tarafından 254 milyon lira harcanarak yapıldığını bildirdi.

Buranın işletme ve kira ihalesinin de 29 Mart 2018'de yapıldığını hatırlatan Böcek, bu ihalede rekabet koşullarının oluşmadığını belirtti.

Böcek, "Bu bölgede belediyemizin 8 ayda yaptığı 10 milyon 780 bin lira masraf var. 254 milyon lirayı yüklenici firma yapsaydı, bugün Antalya'nın yatırımlarıyla ilgili başka bir toplantı olacaktı." diye konuştu.

Göreve geldiği 9,5 ayda Antalya'ya kazandırılan projeleri masaya yatırdıklarını dile getiren Böcek, halkın yararına olacak her projeyi devam ettireceğini kaydetti.

İptal kararına ilişkin, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi raporları, sayıştay raporları, iç denetçi raporlarıyla belgeleri Antalya Büyükşehir Belediyesi ekibi olarak sunduklarını ifade eden Böcek, "Bugün itibariyle Antalya Konyaaltı Sahili, 16 milyona yakın turist ve 4 milyon yerli turistimizle 20 milyon ziyaretçinin emrinde olacaktır." şeklinde konuştu.

Kişilerle, geçmiş dönemle ya da projelerle uğraşmadığını, Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı Projesi'ne yönelik de bir problem olmadığını belirten Böcek, "Meselemiz proje değil, Antalya'ya, Türkiye'ye yatırımlar kimsenin cebinden yapılmaz, bu paralar sizlerin, tüyü bitmemiş yetim hakkıdır. Sahil projesiyle ilgili ihalesi ve işletme sözleşmesi iptal edilmiştir. Sahilde yıkım, değişiklik öyle bir şey yok. Emek koyan, katkı veren herkese teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.