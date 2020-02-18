Konyaaltı sahil projesinin işletme ihalesinin iptal edilmesi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Konyaaltı sahil projesi sürecinin yargıda olduğunu ve bir daha konuşmayacaklarını belirterek, "Burada sorun hiçbir yatırım yapmayan kişiye adrese teslim ihale verilmesi ve belediyenin zarar etmesidir. Belediyenin 300 milyona yakın masrafı olmasaydı bunları konuşmuyor olacaktık. Haklarımızı kamu adına savunuyoruz. Süreci takip edeceğiz" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ile Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, "Konyaaltı sahil projesi iddiaları hakkında açıklamalar" isimli toplantıyı belediye binasında düzenledi. Sahildeki alt kiracılarla ilgili yaptığı toplantının görüntülerini sinevizyonda yansıtarak konuşmasına başlayan Tuncer, "Konyaaltı Sahiliyle ilgili şahsım hedef gösterilerek yapılan kamuoyunu yanıltıcı bilgi kirliliği ile ilgili açıklama yapmak zorunlu hale geldi. Kişiler üzerinden değil, belge ve somut deliller üzerinden belgeleri kamuoyu ile paylaşarak açıklama yapacağız. Bir basın yayın organı tarafından hakkımda çıkarılan şok ses kaydı ile ilgili görüntüyü sizinle paylaşıyorum. İsteyen herkese görüntünün tamamını verebiliriz. Şahsım hedef gösterilerek farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor" diye konuştu.



"Açık ve resmi toplantıydı"



21 Ocak'ta alt kiracılarla bir toplantı yaptıklarını anımsatan Tuncer, "Bu toplantı ses kaydı alındığı iddia edilen toplantı Başkan Böcek'in talimatı ile belediye bürokratları ile belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Açık ve resmi toplantıydı. 4 aydır alt kiracılar talep ediyordu. Toplantıyı görüşmek isteyen 2 dernek yöneticisiyle yapmak isterken, 44 kişi gelmesi üzerine toplantı yapıldı. Toplantıda karara yönelik süreç ile ilgili bilgi verildi. Bundan sonra belediyece ihaleye çıkılacağı, alt kiracılarla hukuki bir bağlantımızın bulunmadığı, yönetimin henüz kesin bir karar almadığı bildirilmiş ancak buradaki amacın alt kiracıları mağdur edilmeyeceği yönünde bilgi verilmişti. Alt kiracıların talepleri dinlendi, hep dert yandılar. Kiralarını peşin verdiklerini, mağdur olduklarını ifade ettiler. Bu mağduriyetler üzerine belediyenin alacağı karar ile bir süre belediye şirketinin geçici süre ile işletebileceğini belirttik. Sonrasında ihale ile yapılacağını söyledik" diye konuştu.



"Takipsizlik kararı verildi"



"Resmi olarak gerçekleştirilen bir toplantıda ima edildiği gibi bir sözün tarafımdan söylenmesi beklenemez" diyen Tuncer, "Bu hayatın olağan akışına aykırıdır. Şahsım hakkımda ortaya atılan bu gerçek dışı asılsız iddia sebebiyle haber yapanları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Kamuoyu gereken değerlendirmeyi yapacaktır. Şahsım ve tüm encümen üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ama işleme konulmamıştır. Takipsizlik kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.



"Konu yargıdadır"



Konyaaltı sahil projesinin 254 milyona belediye bütçesinden yapıldığını dile getiren Tuncer, "Sürekli açıklama yapmaya devam etmeyeceğiz. Konu yargıdadır. Sahilin teslim edilmesi için iki ihtar verdik. Teslim edilmesi için kaymakamlığa yazı yazdık. Hukuka aykırılık tespit edildiği için aynı usul ile karar aldık. İhaleyi iptal edebilmek için encümen toplandı, ihalenin iptalinin uygun olduğunu karar verdi. Genel Sekreter iptal etti. Usul açısından sıkıntı yoktur" dedi.



"Müfettişlerin incelemesi devam ediyor"



Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in düzenlediği toplantıda işletmelerin rayiç bedeli hakkında ATSO raporunu öne sürmesine tepki gösteren Tuncer, "Eski yönetimin dün yaptığı toplantıda müfettişin siyasetle ilişkisi olmayan ATSO'nun kiralamalarla ilgili rayiç bedel tespit raporu talep ettiğini, geçen hafta sonuçlandığını ATSO Gayrimenkül Değerleri Uzmanlığının bu kapsamda kiralanan ticari alanların çıplak arazi rayiç bedelinin 5 milyon 811 bin 882 lira üzerindeki ticari ünitelerle birlikte 8 milyon 717 bin 481 lira olduğunun tespit edildiği bildirildi. Bende o toplantıda duydum. Mülkiye müfettişlerinin incelemesi hala devam etmektedir, halen raporun sonucu yada müfettişin yaptığı açıklamalar belediyemizle paylaşılmamış müfettişin yürüttüğü işlemler aleniyet tespit etmemiştir. Tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Yayınlanmamış bir bilgiye nasıl ulaşılabiliyor ben bunu sizlere sormak istiyorum. Bizler süreci bu kadar şeffaf götürmeye çalışırken kapalı kapılar ardında neler yapıldığını da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.Bizler alınan kararları ve yapılan incelemeleri bilmiyoruz. İncelemesi devam ediyor. Belediyeye tebliğ edildiğinde gereken işlemler yapılacaktır" diye konuştu.



"Adrese teslim"



Projeyi beğendiklerini ama karşı çıktıkları noktanın işletme şekli olduğunu ifade eden Tuncer, "Hiçbir yatırım yapmayan kişiye adrese teslim ihale verilmesi ve belediyenin zarar etmesidir. Belediyenin 300 milyona yakın masrafı olmasaydı bunları konuşmuyor olacaktık. Haklarımızı kamu adına savunuyoruz. Süreci takip edeceğiz" dedi.Tuncer,dün paylaşılan fiyatlar ürünün Antepe'ye giriş fiyatı olduğunu ama önemli olanın belediye kasasından çıkan para olduğunu vurguladı.



"Dükkan sayısı seçimden iki gün önce 53'e çıktı"



Cem Oğuz, Türkiye ve Antalya'nın gözbebeği 6.5 kilometrelik Konyaaltı sahili ile 5 yıldır oynanmaya başlandığına değindi. Yapılan uygulamaları eleştirerek sözlerine devam eden Oğuz, "Boğaçayı projesi ile yapılan yanlış nedeniyle 10 ayda 1 hektarlık alan kayboldu. Proje devam edildiği sürece kıyı erozyonuna kıyılarımızı feda edeceğiz. 2014 yılında 6 kilometre sahil projesi yapıldı. Güzel projeydi. Yarışma projelerine pek dokunulmaz. Ama dokunuldu. Alanda ticari ünite olarak 33 büfe, 41 dükkan, 6 adet kafe yer alıyor. Yerel seçimlerden 2 gün öncesi dükkan sayısı 53'e çıkarıldı. İhalede 129 milyon lira ile yapılacakken belediye kendi yaparken 254 milyona nasıl yapar düşündürücü. 11 ihale yapılmış. Antepe bu ihalelerden 5'ini almış ama hepsini alt yüklenicilere vermiş. Aracı olmuştur. Antepe bunları 19 adet ihaleye çıkmış,245 adet doğrudan temin yapılmış. 254 milyon bedelle belediye bu yeri kendi yapıyor. Aynı proje 129.471.934 liradan, bir yılda 254.289.127 liraya nasıl çıktı" diye sordu.



"Kullanılan bazı ürünlerin fiyatı"



Projede kullanılan ve kamuoyunu çok meşgul eden fiyatlar üzerinden açıklamasına devam eden Oğuz, "Beton duba kendimiz yaptık 12 liraya mal ettik. Seri üretime geçersek maliyet daha azalır. 53 lira piyasada. Arı figürü bitki heykeli 80 bin liraya yapılmış. 8 bin liralık teklif aldık. Kendimiz yapabiliriz" dedi.



"Asansör şikayeti"



Sahilden gelen şikayetlerin yüzde 20'sinin panoromik asansörlerden geldiğini kaydeden Oğuz, "33 metrelik panoramik asansörün projesini bulamadık. Projelendirme sıkıntı var. Su yalıtımı yapılmamış, oluk gibi su akıyor motor arızalıydı. Isı yalıtımı da yapılmamış. Motor dairesinde 100 santigrat derece ulaştığı an kart yakmış. 2019 yılında bu asansör için 150 bin lira harcanmış. 1,5 yıl önce yapılmış bir asansörün bu kadar hata vermesi doğal mı. Yeniden yalıtım ve yatırım yapmak gerekiyor" dedi.



"Kira toplayan işletme"



Oğuz, konuşmasını şöyle noktaladı:



"129 milyonluk bedelin 254 milyona çıkması, birim fiyatların değiştirilmesi, arttırılması. Antepe 11 işin beş tanesini almış onunda alt yüklenicilere vermiş. Bu kadar yüksek rakamlarla karda elde edememiş. Yapımı bir sorun, işletmesi bir lira harcamadan tüm yapım işlerini belediyeye üstlenilen, işletme giderleri belediyece üstlenilen işletmeyi alan kişilerin sadece kira topladığı bir 28 yıllık işletmenin Antalya'ya getirisinin neler olabileceğinin sizlerin takdirine bırakıyorum." - ANTALYA