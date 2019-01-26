Konyaaltı Sahili Açıklarında Hortum Oluştu
1 saat önce
- Konyaaltı Sahili açıklarında oluşan hortumun görüntüsü ANTALYA - Antalya'da Konyaaltı Sahili açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu.
- Konyaaltı Sahili
açıklarında oluşan hortumun görüntüsü ANTALYA - Antalya
'da Konyaaltı Sahili açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:27 Kaynak: AA
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Antalya'da Denizde Çıkan Hortum Görüntülendi
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