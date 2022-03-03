KONYAALTI SAHİLİ ÇAMUR RENGİNİ ALDI - Son Dakika
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KONYAALTI SAHİLİ ÇAMUR RENGİNİ ALDI

03.03.2022 12:59

Antalya'da dün gün boyu etkili olan sağanağın ardından Konyaaltı Sahili'nin bir bölümü çamur rengini aldı.

Antalya'da dün gün boyu etkili olan sağanağın ardından Konyaaltı Sahili'nin bir bölümü çamur rengini aldı.

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Antalya'da dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerine kadar aralıksız devam etti. Dün fırtına ve yağmurun etkili olduğu kentte bugün güneş yüzünü gösterince vatandaşlar sahile giderek güzel havanın tadını çıkarttı. Sahile gelenlerin bazıları kumların üzerinde vakit geçirirken, bazıları sahil bandında yürüyüş yaptı. Yağmur nedeniyle debisi artan Boğaçayı'nın taşıdığı çamur ise Konyaaltı Sahili'ni çamur rengine döndürdü. Denizde uzayarak genişleyen çamurun ulaşmadığı noktalar ise berraklığını korudu. Sahile gelenler, bu durumu cep telefonu ile görüntüledi.

KONYAALTI SAHİLİ ÇAMUR RENGİNİ ALDI
KONYAALTI SAHİLİ ÇAMUR RENGİNİ ALDI
KONYAALTI SAHİLİ ÇAMUR RENGİNİ ALDI

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Konyaaltı Sahili, Meteoroloji, Fırtına, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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