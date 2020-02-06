Konyaaltı sahili işletme ihalesinin iptali davasındaki yürütmeyi durdurma kararı - Son Dakika
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Konyaaltı sahili işletme ihalesinin iptali davasındaki yürütmeyi durdurma kararı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Sahili Projesi işletme ihalesine ilişkin mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararına ilişkin, "Bize resmi yazı geldiği an itibarıyla tüm belgelerimizi belediye olarak vereceğiz, sonucu hep birlikte bekleyeceğiz.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Sahili Projesi işletme ihalesine ilişkin mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararına ilişkin, "Bize resmi yazı geldiği an itibarıyla tüm belgelerimizi belediye olarak vereceğiz, sonucu hep birlikte bekleyeceğiz." dedi.

Böcek, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, yürütmeyi durdurmanın nihai bir karar olmadığını söyledi.

Henüz kendilerine kararla ilgili yazı gelmediğini belirten Böcek, şöyle konuştu:

"Bize resmi yazı geldiği an itibarıyla tüm belgelerimizi belediye olarak vereceğiz, sonucu hep birlikte bekleyeceğiz. Yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili belediyemizden bilgi ve belgeler henüz mahkemeye sunulmamıştır. Cevabımızın sonucunda alınacak kararda yüce Türk adaletine güvenimiz tamdır."

Böcek, mahkemeye intikal etmiş bir konuda daha detaylı konuşmak istemediğini kaydetti.

Konyaaltı Sahili Projesi işletme ihalesinin iptalini ve geri alınmasını isteyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin aleyhine açılan davayı kabul eden Antalya 2. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Konyaaltı sahili işletme ihalesinin iptali davasındaki yürütmeyi durdurma kararı

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:05 Kaynak: AA
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