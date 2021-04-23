Konyaaltı Sahili, kısıtlamada turistlere kaldı - Son Dakika

ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim olurken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise turistler, denize girip, güneşlendi.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan ve vaka oranı 100 binde 301,65'e ulaşan Antalya'da, 82 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Yazı aratmayan günlerin yaşandığı kentte, hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkınca kısıtlamadan muaf turistler de dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Turistler, su sıcaklığı 18 derece olan denize girerken, kumların üzerinde uzanıp, güneşlendi.