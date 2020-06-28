Konyaaltı Sahili'nde acil sağlık ekipleri görevlendirildi - Son Dakika

Konyaaltı Sahili'nde acil sağlık ekipleri görevlendirildi

"Turizmin başkenti" Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 112 Acil Sağlık ekipleri görev yapmaya başladı.

"Turizmin başkenti" Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 112 Acil Sağlık ekipleri görev yapmaya başladı.

Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor

Halk sağlığı için alınan tedbirler çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Konyaaltı Sahili'nde 1 Haziran'dan itibaren motosikletli 112 Acil Sağlık ekipleri görevlendirildi. Konyaaltı Beach Park'ta da oluşturulan 112 İlk Yardım İstasyonu hizmete açıldı.

Ekipler, vatandaşların ve yabancı turistlerin tatillerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için Varyant'tan Boğaçayı'na kadar sahil boyunca devriye görevi yapıyor. Motorize sağlıkçılar sıcak çarpması ve boğulma başta olmak üzere yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

İki paramedik ve iki acil tıp teknikerinin görev yaptığı motosikletli sağlık ekibi, herhangi bir vakaya 3 ila 4 dakika içerisinde ulaşabiliyor. Saat 09.00 ile 01.00 arasında hizmet veren ekipler, 1 Haziran'dan bugüne kadar yaklaşık 150 vakaya müdahale etti. Vakaların çoğunluğunu ise sıcak havadan etkilenen vatandaşlar oluşturdu.

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konyaaltı Sahili'nde acil sağlık ekipleri görevlendirildi - Son Dakika

Son Dakika

17:21 Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok 17:13 YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı 17:06 Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 16:01 Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 22:57 Alişan'ın yaptığı kazanın vahametini gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü 21:23 Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
17:20
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
17:12
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
17:09
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
17:06
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
16:51
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
16:40
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
16:39
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
16:38
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
16:33
Serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu
16:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 17:37:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaaltı Sahili'nde acil sağlık ekipleri görevlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]