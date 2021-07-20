YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞAN ANTALYA'DA TATİLCİLER SAHİLE KOŞTU - Son Dakika

Tatilcilerin yoğun ilgisi karşısında yüzde 100 doluluğa ulaşan Antalya'da, Konyaaltı Sahili kalabalık görüntüsüyle dikkati çekti.

Yerli ve yabancı tatilcilerin gelmeye devam ettiği turizm kenti Antalya, Kurban Bayramı'nın ilk günü yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı. 680 bin yatak kapasiteli kentte rezervasyonsuz gelenler kalacak yer bulamazken, Kaş ilçesi Kalkan bölgesinde de haftalığı 7 bin lira ile 50 bin lira arasında değişen lüks villaların tamamen dolduğu öğrenildi.

Kentin en ünlü plajlarından Konyaaltı'nın kalabalık görüntüsü dikkati çekiyor. Sabah erken saatlerde gelen yerli ve yabancı tatilciler sahilde hem Akdeniz'in mavi sularının, hem de güneşlenmenin keyfini sürüyor.

Kentte bugün hava sıcaklığı 31 derece, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 50 olarak belirlendi.